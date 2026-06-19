A PM (Polícia Militar) prendeu, nesta quinta-feira (18), o ex-prefeito de Paulínia, Edson Moura, em um condomínio localizado no Guarujá, litoral paulista. A captura ocorreu durante o cumprimento de um mandado de prisão definitiva, expedido pelo Departamento de Execuções Criminais da 4ª RAJ de Campinas.

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Moura foi condenado pelo crime de sonegação de contribuição previdenciária, com pena fixada em 2 anos e 7 meses de reclusão em regime semiaberto. Segundo informações do processo, a ordem de prisão foi emitida no último dia 22 de maio, após o trânsito em julgado da ação, ou seja, quando se esgotaram todas as possibilidades de recurso na esfera judicial.

Até o momento, a defesa do ex-prefeito não se manifestou publicamente sobre a prisão. O ex-gestor, que comandou o município de Paulínia entre 2009 e 2012, agora deverá ser encaminhado ao sistema prisional para cumprimento da pena.