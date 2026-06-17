Motoristas flagrados usando irregularmente vagas reservadas em shoppings de Campinas já somam 784 autuações em 2026, segundo balanço da Emdec. Os registros foram feitos entre janeiro e meados de junho em estacionamentos de centros comerciais que já adequaram a sinalização exigida pela legislação.

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A maior parte dos casos envolve vagas destinadas a idosos. Foram 629 autos de infração por uso indevido desses espaços sem a credencial obrigatória, física ou digital. Outras 155 autuações foram registradas em vagas reservadas a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

A infração é considerada gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro. A penalidade prevista é multa de R$ 293,47, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação e possibilidade de remoção do veículo.