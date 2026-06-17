Motoristas flagrados usando irregularmente vagas reservadas em shoppings de Campinas já somam 784 autuações em 2026, segundo balanço da Emdec. Os registros foram feitos entre janeiro e meados de junho em estacionamentos de centros comerciais que já adequaram a sinalização exigida pela legislação.
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A maior parte dos casos envolve vagas destinadas a idosos. Foram 629 autos de infração por uso indevido desses espaços sem a credencial obrigatória, física ou digital. Outras 155 autuações foram registradas em vagas reservadas a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
A infração é considerada gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro. A penalidade prevista é multa de R$ 293,47, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação e possibilidade de remoção do veículo.
Os flagrantes ocorreram durante 9.371 ações de fiscalização realizadas pela Emdec em shoppings centers até meados de junho. O volume de fiscalizações já supera em 15,5% todo o trabalho feito ao longo de 2025, quando foram registradas 8,1 mil ações desse tipo.
A fiscalização se concentra nos shoppings Iguatemi, Parque das Bandeiras, Galleria e Parque Dom Pedro, principalmente no período noturno, quando há maior movimento de consumidores. Segundo a Emdec, as ações só ocorrem em estabelecimentos privados que já contam com sinalização regulamentada nas áreas de estacionamento.
As vagas especiais precisam ter demarcação horizontal com o Símbolo Internacional de Acesso, no caso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, ou com o símbolo “60+”, no caso de idosos. Também devem ser numeradas de forma sequencial.
Os estabelecimentos privados têm até junho de 2027 para adequar as vagas à regulamentação. O prazo foi definido pela Resolução Contran 965/2022, que deu cinco anos, a partir de 1º de junho de 2022, para adaptação das áreas de estacionamento.
Antes da intensificação das autuações, a Emdec afirma ter realizado uma etapa educativa. Em 2023, a empresa promoveu campanha de orientação em shoppings, com distribuição de materiais informativos sobre o uso correto das vagas reservadas.
No balanço geral de estacionamento irregular, Campinas registrou mais de 33 mil penalidades expedidas entre janeiro e maio de 2026. Desse total, 682 multas estavam relacionadas ao uso irregular de vagas exclusivas em vias públicas e estabelecimentos privados: 506 por ocupação indevida de vagas de idosos e 176 por uso irregular de vagas para pessoas com deficiência.
Em todo o ano de 2025, a Emdec expediu 62,4 mil penalidades por estacionamento irregular. Entre elas, 1,3 mil envolveram desrespeito a vagas exclusivas, sendo 1.070 por uso indevido de vagas de idosos e 304 por ocupação irregular de vagas para pessoas com deficiência.
Para usar as vagas reservadas, é obrigatório ter credencial válida. Moradores de Campinas podem solicitar o documento gratuitamente pelos canais digitais da Emdec, no serviço de Vagas Exclusivas, ou pelo aplicativo da empresa. A credencial digital também pode ser emitida pelo aplicativo CNH do Brasil, da Senatran.