O 8º Batalhão de Polícia Militar do Interior (8º BPM/I) tem um novo comandante. O tenente-coronel PM André Luis Mari Pereira assumiu oficialmente o comando da unidade nesta [data], dando início a uma nova fase na gestão da corporação.

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A transmissão de cargo ocorreu em solenidade na sede do batalhão e reforça a diretriz da Polícia Militar do Estado de São Paulo de manter a excelência no atendimento à população, valorizar os profissionais da segurança e estreitar o relacionamento com a comunidade local.

Em sua nova função, o tenente-coronel Pereira afirma que dará continuidade às ações baseadas nos pilares da legalidade, disciplina, profissionalismo e dedicação — princípios que norteiam a atuação da PM. Entre as prioridades estão o aprimoramento do policiamento ostensivo e a ampliação do diálogo com a sociedade para tornar a segurança pública ainda mais eficiente e próxima do cidadão.