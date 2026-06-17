Campinas vai ganhar uma nova unidade do Ceprocamp na região do Jardim São Marcos, com previsão de funcionamento a partir do segundo semestre de 2027. A ordem de serviço para construção do espaço foi assinada nesta quarta-feira (17) pelo prefeito Dário Saadi. O investimento previsto é de R$ 6,5 milhões.
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A nova estrutura ficará no Jardim Mirassol, dentro de uma unidade descentralizada da Fumec, e será voltada à oferta de cursos técnicos, qualificação profissional e turmas de Educação de Jovens e Adultos, a EJA. Segundo a Prefeitura, a capacidade será de até 480 alunos por dia, considerando os períodos da manhã, tarde e noite.
O prédio terá 936,5 metros quadrados de área construída, com três salas de aula, laboratório de informática, pátio coberto, almoxarifado, banheiros, salas administrativa, de professores, de reunião e de TI, além de cozinha e refeitório. A área total do equipamento soma 4,3 mil metros quadrados, com estacionamento e anfiteatro.
A unidade receberá o nome de Benedita Rosa Santana e Silva, conhecida como Dona Ditinha, liderança comunitária da região do Jardim São Marcos que morreu em setembro de 2025.
Durante a assinatura da ordem de serviço, Dário afirmou que a expansão do Ceprocamp busca aproximar a formação profissional dos bairros. “Campinas tem gerado muitos empregos, mas, para que a pessoa tenha um emprego de melhor salário, ele precisa de qualificação. É importante que o Município leve infraestruturas de profissionalização e de cursos técnicos para que elas possam fazer perto das residências”, afirmou.
A secretária de Educação e presidente da Fumec, Patrícia Adolf Lutz, disse que o novo equipamento deve atender uma região com forte demanda por formação profissional e escolarização de jovens e adultos. “O desenvolvimento de uma cidade passa por educação e qualificação profissional. Estamos muito felizes com essa nova iniciativa, que vai contribuir para a região dos Amarais ao oferecer cursos e atender turmas da EJA”, declarou.
O superintendente da Fumec, Ary Pissinato, destacou o impacto social da unidade para bairros como San Martin, Parque Cidade, Campo Florido, Jardim Mirassol e Jardim São Marcos. Segundo ele, o projeto integra uma estratégia de ampliação da rede municipal de formação. “Significa mudar vidas”, afirmou.
Campinas tem atualmente cinco unidades fixas do Ceprocamp, localizadas no Centro, Satélite Íris, Campo Grande, Ouro Verde e Campo Belo. A cidade também conta com três unidades móveis, nas regiões da Vila Padre Anchieta, Jardim Vista Alegre e Monte Cristo, além de parcerias com instituições que cedem espaços para cursos. A Prefeitura também planeja uma nova unidade na Vila Padre Anchieta.
No primeiro semestre de 2026, o Ceprocamp oferece 28 cursos de qualificação profissional e seis cursos técnicos. Desde janeiro, foram registradas 2.931 matrículas, sendo 2.359 em cursos de qualificação e 572 em cursos técnicos.
Para o segundo semestre, o edital dos cursos técnicos foi publicado em 1º de junho, com 180 vagas nas áreas de administração, enfermagem, informática e segurança do trabalho. Já o edital dos cursos de qualificação profissional deve ser publicado em 22 de junho.
Em 2025, o Ceprocamp realizou 45 cursos de qualificação e seis técnicos, com 6.189 matrículas. Desse total, 4.845 foram em qualificação profissional e 1.344 em cursos técnicos.