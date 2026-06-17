Campinas vai ganhar uma nova unidade do Ceprocamp na região do Jardim São Marcos, com previsão de funcionamento a partir do segundo semestre de 2027. A ordem de serviço para construção do espaço foi assinada nesta quarta-feira (17) pelo prefeito Dário Saadi. O investimento previsto é de R$ 6,5 milhões.

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A nova estrutura ficará no Jardim Mirassol, dentro de uma unidade descentralizada da Fumec, e será voltada à oferta de cursos técnicos, qualificação profissional e turmas de Educação de Jovens e Adultos, a EJA. Segundo a Prefeitura, a capacidade será de até 480 alunos por dia, considerando os períodos da manhã, tarde e noite.

O prédio terá 936,5 metros quadrados de área construída, com três salas de aula, laboratório de informática, pátio coberto, almoxarifado, banheiros, salas administrativa, de professores, de reunião e de TI, além de cozinha e refeitório. A área total do equipamento soma 4,3 mil metros quadrados, com estacionamento e anfiteatro.