Campinas recebe, no dia 12 de julho, a 20ª edição da Mostra Celta Brasil, evento que celebra duas décadas do Festival Celta Brasil como referência na difusão da dança irlandesa na América do Sul. A apresentação acontece às 20h, com abertura da casa às 19h30, no Teatro do Centro de Convivência de Campinas, recentemente reformado, e reunirá artistas de quatro países.

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Considerado um dos principais encontros da cultura celta no continente, o festival consolida sua trajetória com números expressivos. Ao longo das 19 edições anteriores, reuniu referências de cinco países, levou mais de 12 mil pessoas às plateias, recebeu mais de 30 grupos nacionais e internacionais e promoveu mais de 50 workshops, além de exames oficiais e intercâmbios culturais com a Irlanda e outros países sul-americanos.

A edição de 2026 ocorre em um momento simbólico. O Teatro do Centro de Convivência, com capacidade para 529 pessoas, foi recém-reformado e reinaugurado, oferecendo uma estrutura à altura da importância do evento. Os ingressos custam R$ 30 antecipado, R$ 50 inteira e R$ 25 meia-entrada e podem ser adquiridos online.