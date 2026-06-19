19 de junho de 2026
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VEÍCULO ADULTERADO

PM suspeita de tremedeira e prende homem com moto falsa

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Consultas aos sistemas policiais revelaram que outro veículo com a mesma placa está recolhido em um pátio de Campinas desde 2025, com as mesmas características cadastrais.
Consultas aos sistemas policiais revelaram que outro veículo com a mesma placa está recolhido em um pátio de Campinas desde 2025, com as mesmas características cadastrais.

Uma ação de patrulhamento da Polícia Militar resultou na prisão de um homem de 43 anos por suspeita de adulteração de sinais identificadores de veículo. A abordagem ocorreu na Avenida Tarsila do Amaral, no Jardim Amanda, em Hortolândia.

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De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes perceberam que o condutor da motocicleta demonstrou nervosismo ao notar a presença da viatura, o que motivou a abordagem. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito.

No entanto, ao vistoriar o veículo, a equipe constatou indícios de adulteração, como alterações no número do motor e divergências na remarcação do chassi. Consultas aos sistemas policiais revelaram que outro veículo com a mesma placa está recolhido em um pátio de Campinas desde 2025, com as mesmas características cadastrais.

Diante dos fatos, o motorista foi conduzido ao Plantão Policial, onde a autoridade judiciária ratificou a prisão em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

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