Uma ação de patrulhamento da Polícia Militar resultou na prisão de um homem de 43 anos por suspeita de adulteração de sinais identificadores de veículo. A abordagem ocorreu na Avenida Tarsila do Amaral, no Jardim Amanda, em Hortolândia.

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De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes perceberam que o condutor da motocicleta demonstrou nervosismo ao notar a presença da viatura, o que motivou a abordagem. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito.

No entanto, ao vistoriar o veículo, a equipe constatou indícios de adulteração, como alterações no número do motor e divergências na remarcação do chassi. Consultas aos sistemas policiais revelaram que outro veículo com a mesma placa está recolhido em um pátio de Campinas desde 2025, com as mesmas características cadastrais.