Segue o texto revisado no padrãoPassageiros que utilizam o transporte público para ir ou voltar dos shoppings de Campinas precisam ficar atentos aos horários nesta sexta-feira (19). A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) confirmou que 11 linhas terão partidas noturnas ajustadas por causa do jogo do Brasil na Copa do Mundo, contra o Haiti, marcado para as 21h30.

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A alteração acompanha o funcionamento flexível adotado por alguns centros de compras, que optaram por encerrar as atividades mais cedo ou reduzir o expediente nos dias de jogos da Seleção Brasileira. Para facilitar o deslocamento antes do apito inicial, os ônibus sairão dos terminais e pontos próximos aos shoppings a partir das 20h, em alguns casos, com atraso programado de até 25 minutos.

Confira os novos horários: