Segue o texto revisado no padrãoPassageiros que utilizam o transporte público para ir ou voltar dos shoppings de Campinas precisam ficar atentos aos horários nesta sexta-feira (19). A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) confirmou que 11 linhas terão partidas noturnas ajustadas por causa do jogo do Brasil na Copa do Mundo, contra o Haiti, marcado para as 21h30.
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A alteração acompanha o funcionamento flexível adotado por alguns centros de compras, que optaram por encerrar as atividades mais cedo ou reduzir o expediente nos dias de jogos da Seleção Brasileira. Para facilitar o deslocamento antes do apito inicial, os ônibus sairão dos terminais e pontos próximos aos shoppings a partir das 20h, em alguns casos, com atraso programado de até 25 minutos.
Confira os novos horários:
- Linha 119 (Terminal Shopping Dom Pedro): 20h45, em vez das 20h35.
- Linha 122 (Campinas Shopping): 21h15, em vez das 21h.
- Linha 125 (Shopping Iguatemi): 21h10, em vez das 20h53.
- Linha 171 (Parque Dom Pedro): 20h40, em vez das 20h15.
- Linha 211 (Shopping Iguatemi): 21h20, em vez das 21h10.
- Linha 338 (Shopping Iguatemi): 21h20, em vez das 21h12.
- Linha 377 (Parque Dom Pedro): 20h40, em vez das 20h20.
As linhas 369, 375, 381 e 385 também terão ajustes diversos nos horários noturnos. Os passageiros devem verificar os detalhes diretamente nos canais oficiais da Emdec.