A GM (Guarda Municipal) de Campinas prendeu um homem sob suspeita de importunação sexual no bairro Cambuí. A equipe foi acionada para atender a uma denúncia e, ao chegar ao local, encontrou o suspeito, que foi imediatamente reconhecido pela vítima como autor das investidas.

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De acordo com o relato da mulher, o homem a importunava de forma reiterada, com falas e convites de teor sexual. Ela também afirmou ter registrado imagens que reforçariam a acusação.

Durante a abordagem, o suspeito negou a autoria dos fatos, mas confessou à equipe que já havia sido preso anteriormente pelo mesmo tipo de crime.