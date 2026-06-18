Um homem, ainda não identificado, foi assassinado a tiros no início da quarta-feira (17), na Rua São Miguel, na Vila Belvedere, em Americana. Segundo informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), a vítima foi surpreendida por um veículo que se aproximou e efetuou ao menos três disparos contra ela. Na sequência, os suspeitos fugiram do local sem serem identificados.

Apesar de ter sido socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, a vítima já deu entrada na unidade sem sinais vitais. A Polícia Civil já instaurou inquérito para apurar a autoria e a motivação do homicídio, que até o momento são desconhecidas.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde vai passar pelos exames da perícia. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre horário e local do velório e sepultamento.