O benefício da saída temporária terminou em tragédia na terça-feira (16), em Hortolândia. Thiago Guedes Gasparotte, de 30 anos, que cumpria pena em regime semiaberto, foi executado com vários tiros na calçada da casa da família, no Jardim Sumarezinho. Ele estava entre os milhares de detentos que deixaram as unidades prisionais da região autorizados pela Justiça.
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Segundo vizinhos, um carro branco parou em frente à residência, na Rua Maria Rodrigues Ferreira. Um homem desceu e disparou contra a vítima com uma pistola. Pelo menos quatro tiros atingiram Thiago, que caiu na calçada e morreu no local. O atirador fugiu em seguida.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a equipe médica só pôde constatar o óbito. Policiais militares e civis isolaram a área para preservar a cena do crime. A Polícia Científica recolheu cápsulas de pistola semiautomática espalhadas pela rua.
O corpo de Thiago foi levado ao Instituto Médico Legal de Americana para exames. Ele estava no CPP Professor Ataliba Nogueira, no Complexo Penitenciário de Campinas, e cumpria pena no semiaberto. O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Polícia Civil de Hortolândia.