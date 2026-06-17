Um operário morreu na terça-feira (16) após ser atingido por uma bobina que se desprendeu de uma máquina em uma empresa de Artur Nogueira. A vítima foi identificada como Rodrigo Carriel de Matos, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

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A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência na Rua Evair João Orlandini, no bairro São Miguel. Segundo informações apuradas no local, Rodrigo realizava suas atividades normais quando a bobina se soltou e caiu sobre ele.

Equipes do Serviço Municipal de Emergência foram mobilizadas, mas, apesar do rápido atendimento, o trabalhador já estava sem vida quando os socorristas chegaram.