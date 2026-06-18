Dois adolescentes foram apreendidos na quarta-feira (17) após roubarem o veículo de um entregador e fugirem com a carga na região do Campo Belo, em Campinas. O crime ocorreu enquanto a vítima realizava uma entrega na área.

Os suspeitos estavam armados e o abordaram durante o serviço. Eles obrigaram o entregador a seguir para um terreno, onde o trancaram sob a promessa de que retornariam com o carro. Em seguida, fugiram com o veículo e os produtos que estavam sendo transportados.

A Polícia Militar foi acionada após uma denúncia anônima e conseguiu localizar os adolescentes ainda na região. A dupla foi encaminhada à delegacia e permanece à disposição da Justiça. O veículo e toda a carga foram recuperados pelos agentes durante a ação.