18 de junho de 2026
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CAMPINAS

Adolescentes armados roubam entregador e levam carga

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/TH+
Carga foi recuperada pela Polícia Militar
Carga foi recuperada pela Polícia Militar

Dois adolescentes foram apreendidos na quarta-feira (17) após roubarem o veículo de um entregador e fugirem com a carga na região do Campo Belo, em Campinas. O crime ocorreu enquanto a vítima realizava uma entrega na área.

Os suspeitos estavam armados e o abordaram durante o serviço. Eles obrigaram o entregador a seguir para um terreno, onde o trancaram sob a promessa de que retornariam com o carro. Em seguida, fugiram com o veículo e os produtos que estavam sendo transportados.

A Polícia Militar foi acionada após uma denúncia anônima e conseguiu localizar os adolescentes ainda na região. A dupla foi encaminhada à delegacia e permanece à disposição da Justiça. O veículo e toda a carga foram recuperados pelos agentes durante a ação.

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