As obras do TIC Eixo Norte chegaram a Campinas com a abertura de uma nova frente de serviços no município. As atividades começaram na última quarta-feira (17) e marcam a preparação das áreas que vão receber futuras intervenções ferroviárias ligadas ao projeto.

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Nesta etapa, os trabalhos,próximo ao Anel Viário Magalhães Teixeira, incluem limpeza do terreno, isolamento das áreas operacionais e início da montagem do canteiro de obras. A fase antecede as intervenções mais pesadas previstas no trecho e faz parte do cronograma de implantação do empreendimento.

A conclusão dessa preparação permitirá o avanço gradual dos serviços necessários à construção das futuras estruturas ferroviárias. As intervenções seguem o planejamento técnico do projeto, que prevê frentes distintas de execução ao longo do traçado.