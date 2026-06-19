19 de junho de 2026
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Obras do Trem Intercidades chegam a Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Nova frente de trabalho marca preparação das áreas que receberão futuras intervenções ferroviárias no município.
Nova frente de trabalho marca preparação das áreas que receberão futuras intervenções ferroviárias no município.

As obras do TIC Eixo Norte chegaram a Campinas com a abertura de uma nova frente de serviços no município. As atividades começaram na última quarta-feira (17) e marcam a preparação das áreas que vão receber futuras intervenções ferroviárias ligadas ao projeto.

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Nesta etapa, os trabalhos,próximo ao Anel Viário Magalhães Teixeira, incluem limpeza do terreno, isolamento das áreas operacionais e início da montagem do canteiro de obras. A fase antecede as intervenções mais pesadas previstas no trecho e faz parte do cronograma de implantação do empreendimento.

A conclusão dessa preparação permitirá o avanço gradual dos serviços necessários à construção das futuras estruturas ferroviárias. As intervenções seguem o planejamento técnico do projeto, que prevê frentes distintas de execução ao longo do traçado.

O TIC Eixo Norte reúne três serviços integrados. O principal deles é o Trem Intercidades, que vai ligar São Paulo a Campinas e será o primeiro trem de média velocidade do Brasil, com operação prevista para 2031 e velocidade de até 140 km/h.

O projeto também inclui o Trem Intermetropolitano, o TIM, previsto para 2029, entre Jundiaí e Campinas, com atendimento aos municípios de Louveira, Vinhedo e Valinhos. A terceira frente é a modernização da Linha 7-Rubi, que hoje liga a capital paulista à região de Jundiaí.

As obras do TIC Eixo Norte começaram no fim de março e avançam de forma gradual no trecho entre Campinas e Jundiaí. A nova frente em Campinas representa mais uma etapa da preparação para a implantação do sistema ferroviário que pretende ampliar a ligação entre a Região Metropolitana de Campinas e a capital paulista.

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