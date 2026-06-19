As obras do TIC Eixo Norte chegaram a Campinas com a abertura de uma nova frente de serviços no município. As atividades começaram na última quarta-feira (17) e marcam a preparação das áreas que vão receber futuras intervenções ferroviárias ligadas ao projeto.
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Nesta etapa, os trabalhos,próximo ao Anel Viário Magalhães Teixeira, incluem limpeza do terreno, isolamento das áreas operacionais e início da montagem do canteiro de obras. A fase antecede as intervenções mais pesadas previstas no trecho e faz parte do cronograma de implantação do empreendimento.
A conclusão dessa preparação permitirá o avanço gradual dos serviços necessários à construção das futuras estruturas ferroviárias. As intervenções seguem o planejamento técnico do projeto, que prevê frentes distintas de execução ao longo do traçado.
O TIC Eixo Norte reúne três serviços integrados. O principal deles é o Trem Intercidades, que vai ligar São Paulo a Campinas e será o primeiro trem de média velocidade do Brasil, com operação prevista para 2031 e velocidade de até 140 km/h.
O projeto também inclui o Trem Intermetropolitano, o TIM, previsto para 2029, entre Jundiaí e Campinas, com atendimento aos municípios de Louveira, Vinhedo e Valinhos. A terceira frente é a modernização da Linha 7-Rubi, que hoje liga a capital paulista à região de Jundiaí.
As obras do TIC Eixo Norte começaram no fim de março e avançam de forma gradual no trecho entre Campinas e Jundiaí. A nova frente em Campinas representa mais uma etapa da preparação para a implantação do sistema ferroviário que pretende ampliar a ligação entre a Região Metropolitana de Campinas e a capital paulista.