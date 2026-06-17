Um homem de 46 anos foi preso em flagrante pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba acusado de agredir e manter a companheira trancada dentro de casa. O caso aconteceu no Jardim Morada do Sol e foi registrado após denúncia de vizinhos.

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O COI (Centro de Operações e Inteligência) da Guarda Civil recebeu um chamado informando sobre uma briga de casal em uma residência na Rua Gerônimo Perucci. Equipes do programa Caminho das Rosas, com apoio da Romu, foram deslocadas imediatamente ao local.

Ao chegar, os agentes encontraram a vítima trancada em um dos quartos. Ela relatou que já havia sido agredida durante a manhã e que, após o companheiro sair, foi deixada isolada no cômodo. Quando ele retornou à noite, as agressões teriam recomeçado, até que os vizinhos ouviram os gritos e acionaram a corporação.