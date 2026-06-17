O Tribunal do Júri de Artur Nogueira condenou José Roberto de Freitas Filho, morador de Holambra, a 21 anos, 7 meses e 6 dias de prisão pelo assassinato da namorada, Vanessa Rocha Teixeira. O crime chocou a cidade em janeiro de 2024 e ocorreu na casa do réu, na zona rural do município.

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Além da pena em regime fechado, José Roberto terá que cumprir mais 1 ano e 6 meses de detenção em regime semiaberto. A Justiça também fixou indenização de R$ 100 mil por danos morais, a ser paga aos herdeiros da vítima.

Vanessa, que mantinha um relacionamento com o acusado havia cerca de dois anos, foi encontrada sem vida sobre um colchão na sala da residência, no bairro Palmeiras. Ela estava sem roupas, com uma mancha de sangue no travesseiro e vários hematomas pelo corpo. A casa não apresentava sinais de arrombamento.