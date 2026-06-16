A jovem morreu no último sábado (13), após uma queda durante a atividade. O caso provocou forte comoção e voltou a expor os riscos de uma área que, segundo as prefeituras, já vinha sendo alvo de bloqueios, placas de advertência e pedidos de providências há anos. As circunstâncias do salto são investigadas pela Polícia Civil, incluindo a atuação dos responsáveis pela prática realizada no local.

A morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas , de 21 anos, durante uma prática de rope jump na chamada Ponte do Esqueleto , reacendeu a pressão de Cordeirópolis e Limeira pela demolição da estrutura. A ponte fica na divisa entre os dois municípios e pertence à União , o que faz com que qualquer decisão definitiva sobre o futuro do local dependa de órgãos federais.

A Ponte do Esqueleto se tornou conhecida justamente pela procura de pessoas interessadas em saltos e atividades de risco. Para as administrações municipais, porém, a estrutura perdeu a função original, não oferece condições seguras de acesso e permanece atraindo pessoas mesmo com restrições. O entendimento das duas cidades é que medidas paliativas não têm sido suficientes para impedir novas ocorrências.

Em entrevista à reportagem do Portal Sampi Campinas nesta terça-feira (16), a prefeita de Cordeirópolis, Cristina Saad, afirmou que a posição do município é clara: a ponte deve ser implodida. Segundo ela, representantes da Secretaria de Patrimônio da União procuraram a Prefeitura logo após a tragédia para discutir uma solução.

A reunião ocorreu ainda na segunda-feira (15), com representantes da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), do Ministério da Gestão e da Inovação e da Advocacia-Geral da União. Durante o encontro, Cordeirópolis voltou a defender a demolição da estrutura. O acesso pelo lado do município já está bloqueado há anos, mas a Prefeitura avalia que apenas a retirada da ponte pode encerrar o ciclo de acidentes e invasões.