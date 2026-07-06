Um casal foi preso no último sábado, 4 de julho, suspeito de furtar roupas de uma loja de departamentos em Campinas. A abordagem foi feita por uma equipe do Grupo de Ações Especiais da Guarda Municipal, durante patrulhamento pelo Jardim Stella.
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Segundo a corporação, os guardas localizaram um veículo que teria sido usado pelos suspeitos. Dentro do carro, foram encontradas diversas peças de roupas ainda com etiquetas.
A identificação do casal contou com o apoio de imagens do sistema de segurança do estabelecimento, que auxiliaram os agentes na apuração da ocorrência.
Os dois foram levados ao Distrito Policial e permaneceram presos à disposição da Justiça. Os produtos recuperados, avaliados em R$ 5.367, foram devolvidos à loja.