06 de julho de 2026
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FURTO

Casal é preso suspeito de furtar loja em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GM
Dupla foi detida pela Guarda Municipal com roupas ainda etiquetadas; produtos recuperados somam mais de R$ 5,3 mil
Dupla foi detida pela Guarda Municipal com roupas ainda etiquetadas; produtos recuperados somam mais de R$ 5,3 mil

Um casal foi preso no último sábado, 4 de julho, suspeito de furtar roupas de uma loja de departamentos em Campinas. A abordagem foi feita por uma equipe do Grupo de Ações Especiais da Guarda Municipal, durante patrulhamento pelo Jardim Stella.

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Segundo a corporação, os guardas localizaram um veículo que teria sido usado pelos suspeitos. Dentro do carro, foram encontradas diversas peças de roupas ainda com etiquetas.

A identificação do casal contou com o apoio de imagens do sistema de segurança do estabelecimento, que auxiliaram os agentes na apuração da ocorrência.

Os dois foram levados ao Distrito Policial e permaneceram presos à disposição da Justiça. Os produtos recuperados, avaliados em R$ 5.367, foram devolvidos à loja.

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