A sessão desta segunda-feira confirmou exatamente o que já era esperado nos bastidores da Câmara de Campinas. Os pedidos de Comissão Processante contra o prefeito Dário Saadi (Republicanos), contra o vereador Higor Diego (Republicanos) e mais uma nova representação contra Vini Oliveira (Cidadania) foram rejeitados sem maiores dificuldades pelo plenário.

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Apenas os vereadores da oposição votaram favoravelmente à abertura das investigações, enquanto a ampla maioria formada por parlamentares da optou pelo arquivamento dos requerimentos.

Também chamaram atenção três ausências. A principal delas foi justamente a de Vini Oliveira, que segue afastado das atividades presenciais da Câmara desde a explosão do escândalo envolvendo a empresa Smile e as investigações da Polícia Civil e do Ministério Público. Também não participaram da sessão os vereadores Nelson Hossri (PSD) e Marcelo Silva (PP), ausências que já começam a se tornar frequentes em votações politicamente delicadas.