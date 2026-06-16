As obras e projetos foram apresentados nesta segunda-feira (15), em cerimônia realizada no Parque Dom Pedro, com a presença do prefeito Dário Saadi (Republicanos) . O pacote de melhorias está ligado ao Masterplan Parque Dom Pedro , que prevê a construção de dois hotéis e dois edifícios corporativos , com área total de 62.764,35 metros quadrados .

A expansão do Shopping Parque Dom Pedro vai gerar R$ 8,79 milhões em contrapartidas urbanas para Campinas. O valor faz parte de um Termo de Acordo e Compromisso firmado entre a Prefeitura e os fundos de investimento imobiliário responsáveis pelo empreendimento.

As intervenções serão custeadas pelos empreendedores e incluem ações em mobilidade urbana, infraestrutura viária, transporte público, drenagem e incentivo ao uso de bicicletas. Entre as principais medidas estão projetos para o prolongamento da Avenida Guilherme Campos, melhorias no sistema viário do entorno do shopping e manutenção de aproximadamente 4,2 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas na região da Cidade Universitária.

Também fazem parte das contrapartidas os projetos de recuperação da ponte sobre o Rio Atibaia, na CAM-209, drenagem e pavimentação das estradas CAM-138, entre Campinas e Jaguariúna, e CAM-209, além da readequação e ampliação do terminal de ônibus do Shopping Parque Dom Pedro e da reforma e ampliação do Terminal Barão Geraldo.

Durante a apresentação, Dário afirmou que a expansão consolida o desenvolvimento da região do Parque Dom Pedro. “O avanço desse masterplan consolida o desenvolvimento da região do Parque Dom Pedro, com potencial de geração de empregos e renda para as pessoas e para a cidade de Campinas”, disse o prefeito.