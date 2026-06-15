A Câmara de Campinas rejeitou, na noite desta segunda-feira (15), os pedidos de abertura de Comissão Processante contra o prefeito Dário Saadi (Republicanos) e contra o vereador Higor Diego (Republicanos). As representações tinham como base novas gravações feitas na sede da Smile Transportes, em Paulínia, envolvendo conversas sobre a prorrogação dos contratos do transporte coletivo. As duas votações teve o mesmo placar: 23 votos contrários ao prosseguimento da denúncia, e 6 favoráveis.

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O primeiro pedido analisado tinha como alvo o prefeito Dário Saadi. A denúncia citava áudios entre o vereador Higor Diego e o proprietário da empresa de ônibus que mencionam autoridades ligadas à administração municipal e ao setor de transporte, entre elas o prefeito, o chefe de gabinete Aderval Fernandes, o secretário de Transportes Fernando de Caires, o presidente da Emdec, Vinicius Riverete, além do vereador Vini Oliveira (Cidadania).