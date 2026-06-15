A Delegacia de Homicídios investiga a morte de um homem encontrado na manhã desta segunda-feira (15), no Jardim Iraci, em Campinas. O corpo estava em uma área afastada do bairro, em um ponto conhecido pelo descarte irregular de materiais.

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A vítima ainda não havia sido identificada até a publicação desta reportagem. As primeiras informações indicam que o homem apresentava marcas de violência, incluindo uma lesão profunda na região do pescoço.

O local foi preservado para o trabalho da Polícia Científica, que deverá auxiliar na identificação da vítima e na apuração das circunstâncias da morte. Os laudos também devem indicar se o homem foi morto no próprio ponto onde foi encontrado ou se o corpo foi deixado ali depois.