15 de junho de 2026
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CENA DE HORROR

Homem é assassinado e deixado em 'lixão' de Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Vítima ainda não foi identificada; corpo foi localizado em área usada para descarte irregular de materiais.
Vítima ainda não foi identificada; corpo foi localizado em área usada para descarte irregular de materiais.

Delegacia de Homicídios investiga a morte de um homem encontrado na manhã desta segunda-feira (15), no Jardim Iraci, em Campinas. O corpo estava em uma área afastada do bairro, em um ponto conhecido pelo descarte irregular de materiais.

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A vítima ainda não havia sido identificada até a publicação desta reportagem. As primeiras informações indicam que o homem apresentava marcas de violência, incluindo uma lesão profunda na região do pescoço.

O local foi preservado para o trabalho da Polícia Científica, que deverá auxiliar na identificação da vítima e na apuração das circunstâncias da morte. Os laudos também devem indicar se o homem foi morto no próprio ponto onde foi encontrado ou se o corpo foi deixado ali depois.

A Polícia Civil trata o caso como morte suspeita neste primeiro momento. Investigadores devem buscar imagens de câmeras próximas, além de tentar localizar testemunhas que possam ter visto movimentação estranha na região durante a madrugada ou nas primeiras horas da manhã.

Ainda não há informações sobre suspeitos ou motivação. O caso segue em investigação.

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