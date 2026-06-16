A Polícia Civil de Campinas prendeu em flagrante, na segunda-feira (15), um homem de nacionalidade colombiana suspeito de integrar uma organização criminosa voltada à agiotagem e extorsão. A prisão foi realizada pela 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) após uma vítima denunciar cobranças abusivas e ameaças contra seu patrimônio.

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Segundo o relato, o suspeito teria ido até o estabelecimento comercial da vítima para reiterar as ameaças e exigir pagamentos muito superiores ao valor inicialmente emprestado. O prejuízo estimado até o momento é de R$ 700 mil.

Durante a ação, os agentes apreenderam dinheiro, celulares e outros objetos ligados ao crime. Veículos vinculados ao investigado também foram localizados e deverão ser bloqueados para possível ressarcimento à vítima.