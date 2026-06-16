O presidente da Emdec, Vinicius Riverete, e o secretário municipal de Transportes, Fernando de Caires, devem comparecer à Câmara de Campinas nesta terça-feira (16), às 15h, para prestar esclarecimentos sobre a licitação do transporte público. A reunião será realizada pela Frente Parlamentar de Acompanhamento da Licitação do Transporte Público Municipal e ocorre em meio à maior crise política envolvendo o processo.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Os dois foram convidados a participar do encontro após a divulgação de vídeos gravados na sede da Smile Transportes, em Paulínia, empresa ligada ao grupo vencedor do Lote Norte da licitação. As imagens colocaram a disputa do transporte no centro da pressão política sobre a Prefeitura, a Emdec e vereadores citados em conversas sobre a prorrogação dos contratos atuais.
A Frente Parlamentar é coordenada pelo vereador Rodrigo Farmadic (União). Segundo ele, a reunião busca obter uma atualização detalhada sobre o estágio atual da licitação, as etapas já concluídas, a análise da documentação dos consórcios vencedores e os procedimentos ainda necessários antes da assinatura definitiva dos contratos.
“A Câmara Municipal pretende acompanhar de perto a análise da documentação apresentada pelos consórcios vencedores, o cumprimento das exigências legais e os prazos previstos para a conclusão do processo”, afirmou Farmadic.
A reunião também deve tratar da transição para o novo sistema, incluindo a preparação das futuras concessionárias, a renovação da frota, a estrutura operacional exigida e os prazos para o início efetivo dos serviços. A licitação é considerada uma das principais pautas da mobilidade urbana de Campinas e envolve um contrato estimado em cerca de R$ 11 bilhões, com concessão prevista por 15 anos.
O comparecimento de Riverete e Caires ocorre poucos dias após novas gravações mostrarem conversas entre Emerson de Jesus, presidente da Smile, um homem identificado como João, apontado como lobista, e o vereador Higor Diego (Republicanos) ao telefone. Os diálogos tratam da discussão sobre a prorrogação dos contratos atuais do transporte coletivo, que inicialmente poderia ser de até três anos, mas acabou aprovada pela Câmara com prazo máximo de dois anos.
Em um dos trechos divulgados, Higor afirma: “Só falei da estratégia que a gente vai mudar para 1 ano, dois anos. O Aderval já mandou tocar dessa forma”, em referência ao secretário-chefe de Gabinete da Prefeitura, Aderval Fernandes. Em outro momento, Emerson pergunta se o vereador havia conseguido falar com o prefeito Dário Saadi (Republicanos), e a resposta atribuída a Higor é: “Ele deu carta branca para a diminuição”.
As gravações também citam Riverete e Caires em conversas sobre a condução do tema. A Prefeitura e a Emdec negam irregularidades e afirmam que a discussão sobre a prorrogação ocorreu de forma pública, transparente e institucional. A administração sustenta que a proposta original de três anos foi reduzida para dois após debate com vereadores, imprensa, usuários e sociedade, mantendo cláusula para encerrar a prorrogação assim que a nova licitação for concluída.
A Emdec também afirma que Fernando de Caires e Vinicius Riverete defenderam publicamente, em audiência na Câmara no dia 25 de março, a prorrogação excepcional por três anos, com mecanismo de interrupção após a conclusão da licitação. A autarquia nega que os dois tenham atuado para fixar o prazo em um ano, como defendia o empresário em trecho das gravações.
O caso já provocou uma série de desdobramentos na Câmara. O vereador Vini Oliveira (Cidadania), que aparece em vídeos na sede da Smile, virou alvo de uma Comissão Processante em andamento. Já os pedidos de abertura de CP contra Dário Saadi e Higor Diego, protocolados após as novas gravações, foram rejeitados pelos vereadores na noite de segunda-feira (15).
Outro episódio que aumentou a pressão sobre a Emdec foi a divulgação de imagens do então diretor financeiro e administrativo da empresa, Ricardo Ferraro Geciauskas, também na sede da Smile. Após a repercussão, ele foi demitido. A Prefeitura afirmou que Ferraro não integrava a comissão responsável pela licitação.
A Smile Transportes nega irregularidades. A empresa afirma que os vídeos foram obtidos e divulgados de forma criminosa, com edição e fora de contexto, e informou que pretende adotar medidas judiciais para responsabilizar os envolvidos na obtenção e divulgação do material.
Para Farmadic, a reunião desta terça-feira deve servir para que a Câmara cobre clareza sobre o cronograma e os próximos passos da licitação. “A reunião reforça a importância do acompanhamento permanente da licitação, processo que será determinante para a definição do modelo de transporte público que atenderá milhares de usuários nos próximos anos. A cobrança dos parlamentares é por transparência, cumprimento dos prazos e uma atualização completa sobre cada etapa que ainda precisa ser concluída até a efetiva implantação do novo sistema”, afirmou.