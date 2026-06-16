O presidente da Emdec, Vinicius Riverete, e o secretário municipal de Transportes, Fernando de Caires, devem comparecer à Câmara de Campinas nesta terça-feira (16), às 15h, para prestar esclarecimentos sobre a licitação do transporte público. A reunião será realizada pela Frente Parlamentar de Acompanhamento da Licitação do Transporte Público Municipal e ocorre em meio à maior crise política envolvendo o processo.

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Os dois foram convidados a participar do encontro após a divulgação de vídeos gravados na sede da Smile Transportes, em Paulínia, empresa ligada ao grupo vencedor do Lote Norte da licitação. As imagens colocaram a disputa do transporte no centro da pressão política sobre a Prefeitura, a Emdec e vereadores citados em conversas sobre a prorrogação dos contratos atuais.

A Frente Parlamentar é coordenada pelo vereador Rodrigo Farmadic (União). Segundo ele, a reunião busca obter uma atualização detalhada sobre o estágio atual da licitação, as etapas já concluídas, a análise da documentação dos consórcios vencedores e os procedimentos ainda necessários antes da assinatura definitiva dos contratos.