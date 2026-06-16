Um homem foi preso em flagrante na segunda-feira (15), após invadir uma academia na região do Castelo, em Campinas, e ameaçar a ex-companheira. Segundo a polícia, ele ainda possuía quatro armas de fogo em casa.

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A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de discussão e ameaça no local. A vítima relatou que o ex-companheiro entrou no estabelecimento e proferiu ofensas e ameaças.

Durante o atendimento, os policiais foram informados de que o autor mantinha armamentos na residência. Em diligências, a equipe localizou quatro armas de fogo no imóvel do suspeito.