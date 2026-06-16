16 de junho de 2026
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TERROR

Homem invade academia, ameaça ex e é preso com 4 armas no Castelo

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ameaça contra ex-companheira em academia faz Polícia descobrir arsenal em Campinas.
Ameaça contra ex-companheira em academia faz Polícia descobrir arsenal em Campinas.

Um homem foi preso em flagrante na segunda-feira (15), após invadir uma academia na região do Castelo, em Campinas, e ameaçar a ex-companheira. Segundo a polícia, ele ainda possuía quatro armas de fogo em casa.

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A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de discussão e ameaça no local. A vítima relatou que o ex-companheiro entrou no estabelecimento e proferiu ofensas e ameaças.

Durante o atendimento, os policiais foram informados de que o autor mantinha armamentos na residência. Em diligências, a equipe localizou quatro armas de fogo no imóvel do suspeito.

O caso foi registrado na 1ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde a prisão em flagrante foi ratificada. O homem permanece à disposição da Justiça.

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