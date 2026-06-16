Uma ação de patrulhamento do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) resultou, na tarde desta segunda-feira (15), na captura de um homem que estava com quatro mandados de prisão em aberto na cidade de Campinas.

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A equipe realizava patrulhamento de rotina no bairro São Judas Tadeu quando abordou um indivíduo em atitude suspeita. Durante a revista, os policiais não encontraram objetos ou substâncias ilícitas com o suspeito.

No entanto, ao consultar os sistemas de inteligência da segurança pública, os agentes constataram que o abordado era procurado pela Justiça por envolvimento nos crimes de tráfico de drogas e furto, somando quatro mandados de prisão em seu desfavor.