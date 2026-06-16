16 de junho de 2026
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FINALMENTE

Baep caça suspeito nos DICs e acha homem com 4 mandados de prisão

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem com quatro mandados de prisão foi capturado pelo Baep durante patrulhamento em Campinas.
Homem com quatro mandados de prisão foi capturado pelo Baep durante patrulhamento em Campinas.

Uma ação de patrulhamento do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) resultou, na tarde desta segunda-feira (15), na captura de um homem que estava com quatro mandados de prisão em aberto na cidade de Campinas.

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A equipe realizava patrulhamento de rotina no bairro São Judas Tadeu quando abordou um indivíduo em atitude suspeita. Durante a revista, os policiais não encontraram objetos ou substâncias ilícitas com o suspeito.

No entanto, ao consultar os sistemas de inteligência da segurança pública, os agentes constataram que o abordado era procurado pela Justiça por envolvimento nos crimes de tráfico de drogas e furto, somando quatro mandados de prisão em seu desfavor.

Diante da situação, o homem foi detido e conduzido à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde permanece à disposição do Poder Judiciário para a adoção das medidas legais cabíveis.

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