Uma ação de patrulhamento do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) resultou, na tarde desta segunda-feira (15), na captura de um homem que estava com quatro mandados de prisão em aberto na cidade de Campinas.
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A equipe realizava patrulhamento de rotina no bairro São Judas Tadeu quando abordou um indivíduo em atitude suspeita. Durante a revista, os policiais não encontraram objetos ou substâncias ilícitas com o suspeito.
No entanto, ao consultar os sistemas de inteligência da segurança pública, os agentes constataram que o abordado era procurado pela Justiça por envolvimento nos crimes de tráfico de drogas e furto, somando quatro mandados de prisão em seu desfavor.
Diante da situação, o homem foi detido e conduzido à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde permanece à disposição do Poder Judiciário para a adoção das medidas legais cabíveis.