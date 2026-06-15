15 de junho de 2026
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TRABALHO

Sumaré terá ação para preencher 400 vagas e salário de R$ 2 mil

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ação de recrutamento vai selecionar candidatos para mais de 400 vagas de auxiliar de logística em Sumaré.
Ação de recrutamento vai selecionar candidatos para mais de 400 vagas de auxiliar de logística em Sumaré.

A Prefeitura de Sumaré, em parceria com a Randstad Brasil, realiza, na quarta-feira (17), uma ação de recrutamento para preencher mais de 400 vagas de auxiliar de logística. As entrevistas ocorrem das 9h às 16h, na Faculdade Anhanguera de Sumaré.

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Os candidatos devem ter Ensino Fundamental completo. Não é exigida experiência prévia para a função. O salário oferecido é de R$ 2.025, com benefícios como refeição no local, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-alimentação de R$ 265, participação nos resultados e auxílio-creche para filhos de até cinco anos.

A seleção é conduzida pela Randstad Brasil, multinacional holandesa especializada em soluções de recursos humanos. A organização orienta os interessados a comparecerem com documentos pessoais e currículo atualizado.

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