A Prefeitura de Sumaré, em parceria com a Randstad Brasil, realiza, na quarta-feira (17), uma ação de recrutamento para preencher mais de 400 vagas de auxiliar de logística. As entrevistas ocorrem das 9h às 16h, na Faculdade Anhanguera de Sumaré.

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Os candidatos devem ter Ensino Fundamental completo. Não é exigida experiência prévia para a função. O salário oferecido é de R$ 2.025, com benefícios como refeição no local, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-alimentação de R$ 265, participação nos resultados e auxílio-creche para filhos de até cinco anos.

A seleção é conduzida pela Randstad Brasil, multinacional holandesa especializada em soluções de recursos humanos. A organização orienta os interessados a comparecerem com documentos pessoais e currículo atualizado.