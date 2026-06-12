O Polo Shopping Indaiatuba divulgou nesta semana a programação que vai vigorar durante a Copa do Mundo de 2026. As ações incluem espaço gratuito para troca de figurinhas, transmissão dos jogos em painel de LED e horários especiais de funcionamento nos dias das partidas da Seleção Brasileira.

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Desde maio, o “Espaço Torcedor” já está em funcionamento na Praça Central do shopping. Aberto a todas as idades, o local funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 20h. A atividade é gratuita.

Além disso, todas as partidas da Copa que ocorrerem dentro do horário de funcionamento do estabelecimento serão transmitidas ao vivo na Praça de Alimentação, também sem custo para os visitantes.