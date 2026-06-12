O Polo Shopping Indaiatuba divulgou nesta semana a programação que vai vigorar durante a Copa do Mundo de 2026. As ações incluem espaço gratuito para troca de figurinhas, transmissão dos jogos em painel de LED e horários especiais de funcionamento nos dias das partidas da Seleção Brasileira.
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Desde maio, o “Espaço Torcedor” já está em funcionamento na Praça Central do shopping. Aberto a todas as idades, o local funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 20h. A atividade é gratuita.
Além disso, todas as partidas da Copa que ocorrerem dentro do horário de funcionamento do estabelecimento serão transmitidas ao vivo na Praça de Alimentação, também sem custo para os visitantes.
“Queremos que o Polo seja também um lugar para reunir amigos e familiares durante a Copa”, afirma Andrea Fernandes, gerente de marketing do shopping, em nota.
Nos jogos da primeira fase da Seleção Brasileira, lojas e quiosques, assim como a Praça de Alimentação e as operações de lazer, fecharão uma hora antes da partida e não reabrirão depois. Algumas lojas terão funcionamento independente.
Confira
- 13 de junho, sábado, Brasil x Marrocos, às 19h
Lojas e quiosques: 10h às 18h
Alimentação e lazer: 11h às 18h
Exceções: Outback, das 11h30 às 23h; Casa da Esfiha, das 11h às 22h; Tenda Atacado, das 7h às 19h, fecha das 19h às 21h e reabre das 21h às 23h; Havan, das 9h45 às 22h; Academia Inova, 24h.
- 19 de junho, sexta-feira, Brasil x Haiti, às 21h30
Lojas e quiosques: 10h às 20h30, sem reabertura
Alimentação e lazer: 11h às 20h30, sem reabertura
- 24 de junho, quarta-feira, Brasil x Escócia, às 19h
Lojas e quiosques: 10h às 18h
Alimentação e lazer: 11h às 18h