Um pedestre morreu após ser atropelado na noite desta quarta-feira (10) na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), em Hortolândia.
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Segundo informações da concessionária Rodovias do Tietê, o acidente aconteceu por volta das 22h07, na altura do km 10, em uma alça de acesso no sentido Leste da rodovia.
As circunstâncias do atropelamento ainda não foram divulgadas. A vítima chegou a ser socorrida por equipes de resgate, mas estava em parada cardiorrespiratória quando os atendimentos foram iniciados. No local, os profissionais realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar, porém o pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu.
O veículo envolvido no acidente foi um Fiat Siena. O motorista não sofreu ferimentos e, após os procedimentos das autoridades, seguiu viagem.
A ocorrência mobilizou equipes de resgate, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária. A perícia técnica foi acionada para apurar as circunstâncias do atropelamento.
Durante o atendimento da ocorrência, uma das faixas da alça de acesso e parte do dispositivo permaneceram interditadas até a madrugada desta quinta-feira (11). Não houve registro de congestionamento.
A identidade da vítima não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem.