11 de junho de 2026
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TRÂNSITO

Pedestre morre atropelado na SP-101 em Hortolândia

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
edestre morreu após ser atingido por um carro na noite de quarta-feira em alça de acesso da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença.
edestre morreu após ser atingido por um carro na noite de quarta-feira em alça de acesso da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença.

Um pedestre morreu após ser atropelado na noite desta quarta-feira (10) na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), em Hortolândia.

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Segundo informações da concessionária Rodovias do Tietê, o acidente aconteceu por volta das 22h07, na altura do km 10, em uma alça de acesso no sentido Leste da rodovia.

As circunstâncias do atropelamento ainda não foram divulgadas. A vítima chegou a ser socorrida por equipes de resgate, mas estava em parada cardiorrespiratória quando os atendimentos foram iniciados. No local, os profissionais realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar, porém o pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu.

O veículo envolvido no acidente foi um Fiat Siena. O motorista não sofreu ferimentos e, após os procedimentos das autoridades, seguiu viagem.

A ocorrência mobilizou equipes de resgate, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária. A perícia técnica foi acionada para apurar as circunstâncias do atropelamento.

Durante o atendimento da ocorrência, uma das faixas da alça de acesso e parte do dispositivo permaneceram interditadas até a madrugada desta quinta-feira (11). Não houve registro de congestionamento.

A identidade da vítima não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem.

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