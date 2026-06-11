Um pedestre morreu após ser atropelado na noite desta quarta-feira (10) na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), em Hortolândia.

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Segundo informações da concessionária Rodovias do Tietê, o acidente aconteceu por volta das 22h07, na altura do km 10, em uma alça de acesso no sentido Leste da rodovia.

As circunstâncias do atropelamento ainda não foram divulgadas. A vítima chegou a ser socorrida por equipes de resgate, mas estava em parada cardiorrespiratória quando os atendimentos foram iniciados. No local, os profissionais realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar, porém o pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu.