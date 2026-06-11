Como um ônibus sem freio, a crise envolvendo a licitação do transporte público de Campinas ganhou um novo capítulo com a divulgação de mais uma gravação feita na sede da Smile Transportes, em Paulínia. O registro mostra uma conversa entre Emerson de Jesus, presidente da empresa, e um homem identificado como João, apontado como lobista, e um telefone com uma pessoa chamada de Higor, sobre uma suposta pressão junto ao governo municipal para alterar o prazo de prorrogação dos contratos das atuais empresas de ônibus. O Higor no caso é o vereador Higor Diego (Republicanos), da base de governo do prefeito Dário Saadi.

A gravação é do dia 30 de março, período em que a Câmara Municipal discutia o projeto enviado pela Prefeitura para permitir a prorrogação dos contratos vigentes do transporte coletivo. A proposta original previa extensão por até três anos, mas o prazo acabou reduzido para dois anos após mudança feita durante a tramitação no Legislativo.

O prefeito Dário Saadi e o chefe de gabinete Aderval Fernandes são citados no diálogo entre o empresário e Higor, que conversam sobre o projeto de prorrogação dos atuais contratos que seria votado no legislativo. “Só falei da estratégia que a gente vai mudar para 1 ano, dois anos. O Aderval já mandou tocar dessa forma”, diz Higor Diego. Emerson de Jesus rebate: “Mas o ideal é ter um ano, tá? Pra gente poder fazer moral de novo pro chefe”. Em outro ponto o empresário fala: “Nesse momento, nós temos que baixar a febre da imprensa de falar que é dois anos, três anos, que o prefeito tá fugindo da responsabilidade e de todas as pancadas que ele está levando”.