Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica e lesão corporal na madrugada de quarta-feira (10), em Vinhedo. Ele é suspeito de agredir a própria esposa e o avô dela, de 74 anos. A ocorrência foi atendida pela GCM (Guarda Civil Municipal) após acionamento do Centro de Operações Integradas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a corporação, a mulher relatou que foi atacada com socos e chutes, sofreu diversos ferimentos e perdeu um dente durante as agressões. O avô da vítima, de 74 anos, também foi atacado e sofreu um corte no braço. Após as agressões, o suspeito fugiu para uma casa nas proximidades.

Os guardas realizaram buscas no imóvel com autorização de uma moradora, mas não localizaram o homem inicialmente. A vítima foi levada à delegacia para registro da ocorrência. Horas depois, a mulher recebeu de uma conhecida uma informação sobre o paradeiro do agressor.