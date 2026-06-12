O prefeito Dário Saadi (Republicanos) e o vereador Higor Diego (Republicanos) viraram alvo de pedidos de abertura de Comissão Processante na Câmara de Campinas. As representações foram protocoladas após a divulgação de novas gravações feitas na sede da Smile Transportes, em Paulínia, envolvendo discussões sobre a prorrogação dos contratos do transporte coletivo.

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Os pedidos foram apresentados pelo ativista Adriano Novo e agora serão analisados pela Procuradoria da Câmara. Caso atendam aos requisitos formais, os documentos serão lidos na próxima sessão ordinária, marcada para segunda-feira. Só depois dessa etapa os vereadores poderão decidir se aceitam ou não a abertura dos processos.

A denúncia contra Dário cita áudios que mencionam autoridades ligadas à administração municipal e ao setor de transporte, incluindo o próprio prefeito, o chefe de gabinete Aderval Fernandes, o secretário de Transportes Fernando de Caires, o presidente da Emdec, Vinicius Riverete, além de Higor Diego e do vereador Vini Oliveira (Cidadania).