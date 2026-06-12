A Prefeitura de Campinas e o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal fecharam nesta quinta-feira (11) o acordo da campanha salarial dos servidores. A proposta prevê reajuste de 4,39% nos salários de ativos, aposentados e pensionistas, além de aumento de 7,5% no vale-alimentação dos servidores da ativa.

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Com o reajuste, o vale-alimentação passará para R$ 2.150,12. O acordo também prevê aumento do auxílio-funeral, que subirá de R$ 4 mil para R$ 6 mil. As medidas ainda precisam ser enviadas pela Prefeitura à Câmara Municipal, por meio de projeto de lei.

O vice-prefeito Wanderley de Almeida afirmou que o acordo reúne pontos com impacto direto na carreira e na remuneração dos servidores. “Hoje conseguimos avaliar em pontos que trazem ganhos reais para os servidores e que também significam avanços na carreira desses profissionais”, disse. “Avançamos no que foi possível dentro das perspectivas financeiras do Município”, completou.