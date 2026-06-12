A Prefeitura de Campinas e o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal fecharam nesta quinta-feira (11) o acordo da campanha salarial dos servidores. A proposta prevê reajuste de 4,39% nos salários de ativos, aposentados e pensionistas, além de aumento de 7,5% no vale-alimentação dos servidores da ativa.
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Com o reajuste, o vale-alimentação passará para R$ 2.150,12. O acordo também prevê aumento do auxílio-funeral, que subirá de R$ 4 mil para R$ 6 mil. As medidas ainda precisam ser enviadas pela Prefeitura à Câmara Municipal, por meio de projeto de lei.
O vice-prefeito Wanderley de Almeida afirmou que o acordo reúne pontos com impacto direto na carreira e na remuneração dos servidores. “Hoje conseguimos avaliar em pontos que trazem ganhos reais para os servidores e que também significam avanços na carreira desses profissionais”, disse. “Avançamos no que foi possível dentro das perspectivas financeiras do Município”, completou.
Além do reajuste salarial e dos benefícios, a negociação incluiu mudanças no Plano de Cargos, Carreiras e Benefícios. Um dos pontos é a alteração do fator divisor para servidores que recebem hora-escala, hora extra, adicional noturno, sobreaviso e plantão suplementar. Para quem cumpre jornada semanal de 36 horas, o divisor passará a ser de 180 horas mensais, e não mais 216, como ocorre atualmente.
O acordo também prevê a criação de um plano de carreira para os agentes comunitários de saúde. A remuneração desses profissionais terá como base o valor pago aos servidores do grupo B-1. A categoria também passará a ter avaliação de desempenho e evolução funcional nos moldes dos demais servidores.
Outro avanço envolve servidores com jornadas regulamentadas. Profissionais como telefonistas, digitadores, atendentes do 156, ascensoristas, intérpretes de Libras/Português, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e especialistas em comunicação social deverão receber os salários sem proporcionalização.
A proposta ainda altera a regra de acúmulo de cargos públicos. Hoje, a soma da jornada de um cargo municipal com outro cargo público não pode ultrapassar 64 horas semanais. Pelo acordo, esse limite será retirado, desde que seja comprovada a compatibilidade de horários. A mudança impacta categorias que podem acumular cargos pela Constituição Federal, como professores, profissionais de saúde com profissão regulamentada e cargos técnicos ou científicos acumuláveis com o magistério.
Também ficou prevista uma evolução horizontal de alinhamento para servidores efetivos estáveis entre 2026 e 2027. A medida deve começar pelos servidores que ainda não progrediram na carreira e permitirá o avanço de um grau na tabela do Plano de Cargos, Carreiras e Salários.
Impasse no Valor Nutricional
Mesmo com o fechamento do acordo geral, as reuniões entre secretarias municipais e sindicato continuarão para discutir pautas específicas das categorias.
A Prefeitura informou ainda que acionou o Supremo Tribunal Federal para tentar suspender os efeitos de uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou a interrupção imediata do pagamento do vale nutricional a aposentados e pensionistas.
Caso a decisão não seja revertida até o fechamento da folha de junho, o auxílio nutricional não poderá ser pago aos aposentados e pensionistas no dia 30. O acórdão do TJ-SP também suspendeu a 13ª parcela do auxílio-alimentação dos servidores ativos e do vale nutricional de aposentados e pensionistas. Segundo a Prefeitura, medidas jurídicas seguem em andamento para defender os benefícios.