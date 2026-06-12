Uma mulher de aproximadamente 30 anos morreu na manhã desta sexta-feira (12) após ser agredida dentro da própria residência, no bairro Vida Nova, no distrito do Ouro Verde, em Campinas. O principal suspeito é o companheiro dela, que foi detido pela Polícia Militar.

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Moradores acionaram a PM após ouvirem uma discussão intensa entre o casal. Uma vizinha relatou que tentou intervir gritando da rua para que o homem parasse as agressões, mas a vítima caiu desacordada ainda durante a briga.

Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram a mulher gravemente ferida na garagem. Foi necessário arrombar o portão e a porta do imóvel para acessar o local. Dentro da casa, os agentes constataram sinais de violência, como móveis danificados e marcas de sangue.