Uma mulher de aproximadamente 30 anos morreu na manhã desta sexta-feira (12) após ser agredida dentro da própria residência, no bairro Vida Nova, no distrito do Ouro Verde, em Campinas. O principal suspeito é o companheiro dela, que foi detido pela Polícia Militar.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Moradores acionaram a PM após ouvirem uma discussão intensa entre o casal. Uma vizinha relatou que tentou intervir gritando da rua para que o homem parasse as agressões, mas a vítima caiu desacordada ainda durante a briga.
Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram a mulher gravemente ferida na garagem. Foi necessário arrombar o portão e a porta do imóvel para acessar o local. Dentro da casa, os agentes constataram sinais de violência, como móveis danificados e marcas de sangue.
O suspeito foi localizado no interior da residência. Segundo a PM, ele estava alterado e resistiu à abordagem, sendo necessário usar a força para contê-lo. Durante a ocorrência, os policiais também encontraram porções de drogas no imóvel.
A vítima chegou a apresentar sinais vitais e recebeu atendimento das equipes de emergência, mas não resistiu aos ferimentos. Conforme a polícia, ela apresentava marcas de agressão física e outras lesões que serão analisadas pela perícia.
Ainda de acordo com a PM, o casal já era conhecido pelos vizinhos por discussões frequentes. Uma criança de cerca de seis anos, que seria filha do casal, não estava na residência no momento do crime.
O suspeito foi detido e encaminhado sob escolta policial para atendimento médico. O caso será investigado pela Polícia Civil como feminicídio.