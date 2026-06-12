12 de junho de 2026
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FACCIONADO PRESO

Baep prende membro do Comando Vermelho na região do Campo Belo

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Baep
Criminoso, que atuava no Ceará, foi capturado no bairro Itaguaçu, em Campinas, com apoio do Helicóptero Águia da PM.
Criminoso, que atuava no Ceará, foi capturado no bairro Itaguaçu, em Campinas, com apoio do Helicóptero Águia da PM.

Uma ação conjunta de inteligência deflagrada pelo 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) resultou, nesta sexta-feira (12), na prisão de um integrante da facção Comando Vermelho. O homem, natural do Ceará e procurado por envolvimento com organização criminosa, foi localizado e detido no bairro Jardim Itaguaçu, em Campinas.

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De acordo com a corporação, a operação contou com o suporte do Helicóptero Águia da Polícia Militar para monitoramento e apoio tático durante as diligências. Após a captura, o preso foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde a ocorrência foi registrada.

A prisão integra um conjunto de ações estratégicas de inteligência voltadas ao enfrentamento do crime organizado no estado de São Paulo. A força-tarefa envolveu equipes do 1º Baep, o serviço de inteligência da Polícia Militar paulista e a Polícia Civil do Ceará, que colaborou com informações sobre a atuação do investigado.

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