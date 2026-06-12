Uma ação conjunta de inteligência deflagrada pelo 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) resultou, nesta sexta-feira (12), na prisão de um integrante da facção Comando Vermelho. O homem, natural do Ceará e procurado por envolvimento com organização criminosa, foi localizado e detido no bairro Jardim Itaguaçu, em Campinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a corporação, a operação contou com o suporte do Helicóptero Águia da Polícia Militar para monitoramento e apoio tático durante as diligências. Após a captura, o preso foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde a ocorrência foi registrada.

A prisão integra um conjunto de ações estratégicas de inteligência voltadas ao enfrentamento do crime organizado no estado de São Paulo. A força-tarefa envolveu equipes do 1º Baep, o serviço de inteligência da Polícia Militar paulista e a Polícia Civil do Ceará, que colaborou com informações sobre a atuação do investigado.