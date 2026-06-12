O empresário Marcus Vinicius Leandro Teodoro, de 37 anos, morreu nesta sexta-feira (12) após ser baleado dentro da própria concessionária de veículos no Jardim Nova Europa, em Campinas. Ele estava internado no Hospital Mário Gatti desde a tarde de quinta-feira (11), quando ocorreu o ataque.

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O crime aconteceu dentro de uma loja de carros. Segundo as primeiras informações apuradas com testemunhas e com a Polícia Militar, dois criminosos chegaram ao local de moto, entraram no estabelecimento e foram diretamente até o empresário.

Marcus foi atingido por disparos dentro da concessionária. Após o ataque, os suspeitos fugiram de moto em direção à Rodovia Anhanguera. A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica.