12 de junho de 2026
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VIOLÊNCIA

Morre empresário baleado em loja de carros em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Marcus Vinicius Leandro Teodoro, de 37 anos, havia sido baleado dentro da própria concessionária no Jardim Nova Europa.
Marcus Vinicius Leandro Teodoro, de 37 anos, havia sido baleado dentro da própria concessionária no Jardim Nova Europa.

O empresário Marcus Vinicius Leandro Teodoro, de 37 anos, morreu nesta sexta-feira (12) após ser baleado dentro da própria concessionária de veículos no Jardim Nova Europa, em Campinas. Ele estava internado no Hospital Mário Gatti desde a tarde de quinta-feira (11), quando ocorreu o ataque.

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O crime aconteceu dentro de uma loja de carros. Segundo as primeiras informações apuradas com testemunhas e com a Polícia Militar, dois criminosos chegaram ao local de moto, entraram no estabelecimento e foram diretamente até o empresário.

Marcus foi atingido por disparos dentro da concessionária. Após o ataque, os suspeitos fugiram de moto em direção à Rodovia Anhanguera. A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica.

Equipes de socorro foram acionadas e encaminharam a vítima ao Hospital Mário Gatti. O empresário não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte.

O caso será investigado pelo 5º Distrito Policial de Campinas. A Polícia Civil deve apurar a motivação do crime e tentar identificar os autores do ataque.

Uma das hipóteses iniciais levantadas é de que o caso possa estar relacionado a algum tipo de desavença ou acerto entre os envolvidos, mas essa linha ainda depende de investigação. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a motivação.

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