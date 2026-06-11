Na noite de quinta-feira (10), policiais do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) realizaram a captura de um homem de 28 anos em Paulínia. O flagrante aconteceu durante patrulhamento tático, quando os agentes avistaram o suspeito em frente a um bar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a ocorrência, ao perceber a aproximação da viatura, o homem demonstrou nervosismo e entregou um objeto a uma atendente do estabelecimento, o que motivou a abordagem. Em consulta ao sistema Muralha Paulista, os policiais confirmaram, via Copom, a existência de um mandado de prisão ativo contra ele.

O detido já possui passagem pelos crimes de roubo, furto e receptação. O caso foi levado e registrado no Plantão Policial da cidade. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.