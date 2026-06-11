A quinta-feira (11) será de céu predominantemente nublado na RMC (Região Metropolitana de Campinas). A previsão indica chuvas contínuas e bem distribuídas geograficamente, com maior intensidade entre a madrugada e o início da tarde.

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Ao longo da tarde e da noite, ainda há possibilidade de chuvas mais isoladas e ocasionais. Os volumes mais expressivos devem ocorrer no período da manhã, o que pode causar transtornos localizados, como alagamentos e lentidão no trânsito.

Por causa do céu encoberto, as temperaturas permanecem amenas e com pouca variação ao longo do dia. A mínima prevista é de 16°C, e a máxima não passa dos 21°C, garantindo sensação de frio desde as primeiras horas da manhã até o fim da noite.