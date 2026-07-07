07 de julho de 2026
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ATROPELAMENTO

Perto da Catedral, idoso é atropelado no Centro de Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Homem de 77 anos foi socorrido pelo Samu após acidente na região da Catedral Metropolitana.
Homem de 77 anos foi socorrido pelo Samu após acidente na região da Catedral Metropolitana.

Um homem de 77 anos precisou de atendimento médico depois de ser atingido por um carro na tarde desta segunda-feira, no Centro de Campinas. A informação é da Jovem Pan News Campinas.

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O atropelamento foi registrado na Avenida Francisco Glicério, na altura da Catedral Metropolitana, próximo ao cruzamento com a Rua Conceição. A região é uma das mais movimentadas da área central, com fluxo intenso de veículos e pedestres ao longo do dia.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas para a ocorrência e fizeram os primeiros procedimentos no local. Depois do atendimento inicial, a vítima foi levada para a UPA Carlos Lourenço.

Até a última atualização, não havia informações sobre a gravidade dos ferimentos nem sobre a evolução do estado de saúde do idoso.

A dinâmica do acidente ainda deverá ser apurada. Também não foram informados detalhes sobre o condutor do veículo envolvido.

Durante o atendimento, o tráfego na Francisco Glicério teve reflexos pontuais. A circulação foi liberada após a remoção da vítima e a conclusão dos trabalhos no trecho.

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