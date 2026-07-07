Um homem de 77 anos precisou de atendimento médico depois de ser atingido por um carro na tarde desta segunda-feira, no Centro de Campinas. A informação é da Jovem Pan News Campinas.
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O atropelamento foi registrado na Avenida Francisco Glicério, na altura da Catedral Metropolitana, próximo ao cruzamento com a Rua Conceição. A região é uma das mais movimentadas da área central, com fluxo intenso de veículos e pedestres ao longo do dia.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas para a ocorrência e fizeram os primeiros procedimentos no local. Depois do atendimento inicial, a vítima foi levada para a UPA Carlos Lourenço.
Até a última atualização, não havia informações sobre a gravidade dos ferimentos nem sobre a evolução do estado de saúde do idoso.
A dinâmica do acidente ainda deverá ser apurada. Também não foram informados detalhes sobre o condutor do veículo envolvido.
Durante o atendimento, o tráfego na Francisco Glicério teve reflexos pontuais. A circulação foi liberada após a remoção da vítima e a conclusão dos trabalhos no trecho.