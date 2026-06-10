A crônica esportiva de Campinas perdeu nesta quarta-feira um dos nomes que ajudaram a contar a rotina dos clubes, dos bastidores e das transmissões da cidade nas últimas décadas. Claudinei Corsi morreu aos 69 anos, após enfrentar um câncer.

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Com trajetória ligada principalmente ao rádio, Corsi integrou diferentes equipes esportivas e teve passagem de destaque pela CBN Campinas, onde coordenou o departamento de esportes no início dos anos 2000. Na emissora, também acumulou outras funções, participando da cobertura diária do futebol e de partes administrativas da empresa.

O cronista também trabalhou nas rádios Futebol Interior, Brasil e Massa FM, sempre ligado à cobertura esportiva. Fora do rádio, levou a experiência acumulada na comunicação para a televisão comunitária, onde comandou o programa Clubes em Destaque, produzido pela Associação dos Clubes de Campinas e Região.