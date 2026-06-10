A preservação dos oceanos e rios será o tema de um espetáculo infanto-juvenil apresentado neste domingo (14), em Indaiatuba. A peça “Uma Ilha Fora do Mapa” será encenada a partir das 15h, no Centro Cultural Hermenegildo Pinto – Teatro Piano, com retirada gratuita de ingressos uma hora antes da apresentação.

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A montagem é uma adaptação do livro escrito pela atriz Regiane Alves e usa humor, música ao vivo e referências da cultura pop para falar sobre os impactos do lixo plástico no meio ambiente. O texto e as letras são de Vitor Rocha, com direção de Bruno Ferian e direção musical de Everton Gennari.

A história acompanha os irmãos Antônio e João, duas crianças apaixonadas pela natureza. Durante um passeio à praia com a mãe, eles acabam transportados para uma ilha formada por resíduos plásticos. No local, encontram animais marinhos que os responsabilizam pela poluição. Para voltar para casa, os dois precisam aprender sobre preservação ambiental.