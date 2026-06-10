A preservação dos oceanos e rios será o tema de um espetáculo infanto-juvenil apresentado neste domingo (14), em Indaiatuba. A peça “Uma Ilha Fora do Mapa” será encenada a partir das 15h, no Centro Cultural Hermenegildo Pinto – Teatro Piano, com retirada gratuita de ingressos uma hora antes da apresentação.
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A montagem é uma adaptação do livro escrito pela atriz Regiane Alves e usa humor, música ao vivo e referências da cultura pop para falar sobre os impactos do lixo plástico no meio ambiente. O texto e as letras são de Vitor Rocha, com direção de Bruno Ferian e direção musical de Everton Gennari.
A história acompanha os irmãos Antônio e João, duas crianças apaixonadas pela natureza. Durante um passeio à praia com a mãe, eles acabam transportados para uma ilha formada por resíduos plásticos. No local, encontram animais marinhos que os responsabilizam pela poluição. Para voltar para casa, os dois precisam aprender sobre preservação ambiental.
O espetáculo aposta em uma linguagem próxima do público jovem, com referências a animes, mangás e K-Pop. A trilha sonora original é interpretada ao vivo pelo elenco e combina batidas eletrônicas, refrãos marcantes e coreografias inspiradas no K-Pop.
A cenografia parte de um único elemento, um píer de madeira, que se transforma gradualmente em uma ilha de lixo. A proposta visual acompanha a jornada dos personagens e reforça a discussão sobre o acúmulo de resíduos nos oceanos.
“Quando temos filhos, automaticamente pensamos num planeta melhor para eles viverem. Sempre acreditei que a arte e a educação andam juntas. Com o livro, quis deixar consciência de como cuidar do planeta. Agora, com a adaptação para o teatro, confirma-se que estou no caminho certo”, afirmou Regiane Alves.
O projeto é realizado pela Mercúrio Cultural, por meio do ProAC, do Governo do Estado de São Paulo, com patrocínio da Horticeres e apoio da Think Projetos e da Secretaria de Cultura de Indaiatuba.
SERVIÇO
Espetáculo: “Uma Ilha Fora do Mapa”
Data: 14 de junho, domingo
Horário: 15h
Local: Centro Cultural Hermenegildo Pinto – Teatro Piano
Endereço: Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 5924, Jardim Morada do Sol, Indaiatuba
Ingressos: retirada na bilheteria uma hora antes do início, sujeita à lotação
Duração: 50 minutos
Classificação: livre