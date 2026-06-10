Uma chamada de aplicativo terminou em violência, roubo e internação para um motorista na noite desta segunda-feira (9), em Campinas. A informação é da TH+ Record. A vítima foi atraída para uma corrida no Jardim São Jorge, onde acabou rendida por um grupo de criminosos logo ao chegar ao endereço indicado.
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De acordo com a apuração, seis suspeitos participaram da ação. Eles entraram no carro, dominaram o motorista e passaram a circular com ele por aproximadamente uma hora. Durante esse período, a vítima foi agredida e obrigada a fazer transferências bancárias por Pix.
O motorista só conseguiu acionar a polícia depois de ser abandonado pelo grupo. Ferido, ele pediu ajuda e relatou o crime. A partir das informações iniciais e com apoio do setor de inteligência, equipes da Rota passaram a fazer buscas pelo veículo.
O carro foi localizado no Campo Belo. Durante as diligências, quatro suspeitos foram detidos. Segundo a polícia, dois deles têm 18 anos. Os outros dois são adolescentes, de 14 e 17 anos.
Ainda conforme a investigação, os detidos admitiram participação no roubo e relataram que os integrantes do grupo tinham funções definidas durante a ação. Outros dois suspeitos continuam sendo procurados.
Os dois maiores de idade devem responder por roubo com retenção de vítima, associação criminosa e corrupção de menores. Já os adolescentes foram encaminhados para os procedimentos previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Na operação, os policiais também apreenderam munições e vários aparelhos celulares. O material será analisado para auxiliar na identificação dos demais envolvidos e verificar possível ligação do grupo com outros crimes registrados na região.
A vítima foi levada ao Hospital da PUC-Campinas. Segundo a polícia, o motorista apresentava fortes dores no peito por causa das agressões. A unidade informou que não tem autorização da família para divulgar informações sobre o estado de saúde do paciente.
O caso foi apresentado na Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Campinas, que assumiu a apuração.