Uma chamada de aplicativo terminou em violência, roubo e internação para um motorista na noite desta segunda-feira (9), em Campinas. A informação é da TH+ Record. A vítima foi atraída para uma corrida no Jardim São Jorge, onde acabou rendida por um grupo de criminosos logo ao chegar ao endereço indicado.

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De acordo com a apuração, seis suspeitos participaram da ação. Eles entraram no carro, dominaram o motorista e passaram a circular com ele por aproximadamente uma hora. Durante esse período, a vítima foi agredida e obrigada a fazer transferências bancárias por Pix.

O motorista só conseguiu acionar a polícia depois de ser abandonado pelo grupo. Ferido, ele pediu ajuda e relatou o crime. A partir das informações iniciais e com apoio do setor de inteligência, equipes da Rota passaram a fazer buscas pelo veículo.