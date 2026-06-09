O prédio da Diretoria Geral da Administração (DGA) da Unicamp foi ocupado na noite desta segunda-feira. O local concentra serviços administrativos considerados essenciais para o funcionamento da universidade, como procedimentos ligados a pagamentos, compras, contratos, abastecimento da área da saúde, restaurantes universitários e auxílios estudantis.

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A ocupação ocorre em meio à greve geral iniciada em 18 de maio por servidores e estudantes da universidade. O movimento afirma que as propostas apresentadas pela Reitoria na última mesa de negociação não contemplaram pontos considerados centrais pela categoria.

A ocupação mobilizou a Reitoria, que divulgou nota lamentando o ato. A administração da universidade afirmou que manifestações reivindicatórias fazem parte da vida acadêmica, mas não devem impedir o direito de ir e vir nem bloquear o acesso de servidores aos seus locais de trabalho.