Cinco postos da Rede Monteiro vão vender gasolina a R$ 4,24 o litro durante o mês de junho em Campinas e Sumaré. A ação, chamada de “Dia sem Impostos”, começa nesta quarta-feira (10) e prevê a comercialização de 50 mil litros de combustível com valor reduzido.
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Ao todo, serão quatro postos participantes em Campinas e um em Sumaré. Cada unidade terá 10 mil litros disponíveis para venda no preço promocional. Segundo a rede, o valor praticado normalmente gira em torno de R$ 6,49 por litro.
A campanha busca chamar a atenção para o peso dos impostos no orçamento dos consumidores. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) citados pela empresa, a carga tributária em 2026 corresponde a 41,10% do rendimento médio do brasileiro, o equivalente a 150 dias do ano dedicados ao pagamento de tributos municipais, estaduais e federais.
“A ideia é promover uma reflexão sobre esta carga tributária excessiva de uma maneira bem prática e que impacte as pessoas positivamente, por isso vamos vender a gasolina sem o valor do imposto, que será bancado por nós, para o cliente. No ano passado fizemos isso em um único posto da cidade, em uma ação que repercutiu muito entre os motoristas, então neste ano resolvemos ampliar a campanha: serão cinco postos diferentes, em dias alternados, cada um vendendo 10 mil litros de gasolina de qualidade, porém mais barata”, afirmou Juliana Monteiro, diretora da rede.
A venda começa sempre às 9h, por ordem de chegada, e seguirá até o fim do estoque de 10 mil litros em cada posto. Cada cliente poderá abastecer no máximo 30 litros. A organização informou que haverá distribuição de senhas para ordenar o atendimento e facilitar o fluxo de consumidores.
O primeiro dia da ação será no Posto Shell Andorinhas, na Avenida Norte-Sul, em Campinas. Na quinta-feira (11), a promoção ocorre no Posto Shell Avenida Shopping, na Avenida José Bonifácio, 1237. Na sexta-feira (12), será a vez do Posto Ipiranga Flamboyant, na Rua Cajamar, 22.
Na semana seguinte, a campanha continua no Posto Garcia, localizado na Rodovia Anhanguera, km 98, no dia 18 de junho. O encerramento será no dia 19 de junho, no Posto Trópicos, na Avenida Minasa, 20, no Matão, em Sumaré.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
10 de junho, quarta-feira
Posto Shell Andorinhas — Avenida Norte-Sul, Campinas
11 de junho, quinta-feira
Posto Shell Avenida Shopping — Avenida José Bonifácio, 1237, Campinas
12 de junho, sexta-feira
Posto Ipiranga Flamboyant — Rua Cajamar, 22, Campinas
18 de junho, quinta-feira
Posto Garcia — Rodovia Anhanguera, km 98, Campinas
19 de junho, sexta-feira
Posto Trópicos — Avenida Minasa, 20, Matão, Sumaré