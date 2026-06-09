Cinco postos da Rede Monteiro vão vender gasolina a R$ 4,24 o litro durante o mês de junho em Campinas e Sumaré. A ação, chamada de “Dia sem Impostos”, começa nesta quarta-feira (10) e prevê a comercialização de 50 mil litros de combustível com valor reduzido.

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Ao todo, serão quatro postos participantes em Campinas e um em Sumaré. Cada unidade terá 10 mil litros disponíveis para venda no preço promocional. Segundo a rede, o valor praticado normalmente gira em torno de R$ 6,49 por litro.

A campanha busca chamar a atenção para o peso dos impostos no orçamento dos consumidores. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) citados pela empresa, a carga tributária em 2026 corresponde a 41,10% do rendimento médio do brasileiro, o equivalente a 150 dias do ano dedicados ao pagamento de tributos municipais, estaduais e federais.