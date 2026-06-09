Uma operação da GCM (Guarda Civil Municipal) de Mogi Mirim resultou no flagrante de uma rinha de galos em funcionamento no último domingo (7). O caso ocorreu em um sítio localizado na Rodovia dos Agricultores, na região das Piteiras.

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A corporação chegou ao local após receber uma denúncia anônima. No interior da propriedade, os agentes encontraram onze homens e diversas aves mantidas em gaiolas individuais, com características típicas de criação para rinha. Três galos estavam gravemente feridos e foram encaminhados para atendimento veterinário.

Ao todo, 15 aves foram apreendidas e entregues à Secretaria de Bem-Estar Animal, que recolheu 16 animais no total. Durante a ação, os guardas também localizaram objetos usados para adaptação de esporas e dinheiro que, segundo as investigações, seria destinado a apostas.