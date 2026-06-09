10 de junho de 2026
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RINHA DE GALOS

Guarda Municipal flagra rinha de galos em sítio de Mogi Mirim

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/GCM
Guarda Civil flagrou rinha de galos em sítio na região das Piteiras, em Mogi Mirim.
Guarda Civil flagrou rinha de galos em sítio na região das Piteiras, em Mogi Mirim.

Uma operação da GCM (Guarda Civil Municipal) de Mogi Mirim resultou no flagrante de uma rinha de galos em funcionamento no último domingo (7). O caso ocorreu em um sítio localizado na Rodovia dos Agricultores, na região das Piteiras.

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A corporação chegou ao local após receber uma denúncia anônima. No interior da propriedade, os agentes encontraram onze homens e diversas aves mantidas em gaiolas individuais, com características típicas de criação para rinha. Três galos estavam gravemente feridos e foram encaminhados para atendimento veterinário.

Ao todo, 15 aves foram apreendidas e entregues à Secretaria de Bem-Estar Animal, que recolheu 16 animais no total. Durante a ação, os guardas também localizaram objetos usados para adaptação de esporas e dinheiro que, segundo as investigações, seria destinado a apostas.

Uma porção de maconha foi encontrada com um dos suspeitos. A perícia foi acionada para realizar levantamentos no sítio. Todos os envolvidos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde foram indiciados pelos crimes relacionados.

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