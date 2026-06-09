Na tarde de segunda-feira (8), a Polícia Militar prendeu um indivíduo por tráfico de drogas no bairro Vila São Carlos, em Mogi Guaçu. Durante patrulhamento, os agentes flagraram dois homens que aparentavam estar negociando entorpecentes.

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Ao serem abordados, foram encontrados com um dos suspeitos um microtubo azul contendo cocaína e R$ 47 em dinheiro. Com o outro, a polícia localizou um microtubo azul vazio. Ambos confessaram que o segundo indivíduo havia feito um pagamento de R$ 10 via Pix para o primeiro, referente à compra da droga.

Em seguida, os policiais realizaram buscas em uma vegetação próxima ao local da abordagem e encontraram mais 20 microtubos com cocaína e outros 13 contendo crack.