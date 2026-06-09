10 de junho de 2026
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Suspeito é flagrado vendendo drogas no PIX em Mogi Guaçu

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem foi preso em Mogi Guaçu após ser flagrado vendendo drogas no bairro Vila São Carlos.
Homem foi preso em Mogi Guaçu após ser flagrado vendendo drogas no bairro Vila São Carlos.

Na tarde de segunda-feira (8), a Polícia Militar prendeu um indivíduo por tráfico de drogas no bairro Vila São Carlos, em Mogi Guaçu. Durante patrulhamento, os agentes flagraram dois homens que aparentavam estar negociando entorpecentes.

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Ao serem abordados, foram encontrados com um dos suspeitos um microtubo azul contendo cocaína e R$ 47 em dinheiro. Com o outro, a polícia localizou um microtubo azul vazio. Ambos confessaram que o segundo indivíduo havia feito um pagamento de R$ 10 via Pix para o primeiro, referente à compra da droga.

Em seguida, os policiais realizaram buscas em uma vegetação próxima ao local da abordagem e encontraram mais 20 microtubos com cocaína e outros 13 contendo crack.

A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária. O vendedor permaneceu preso à disposição da Justiça, enquanto o usuário foi liberado. Todo o material ilícito foi apreendido.

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