10 de junho de 2026
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CARRO RECUPERADO

Homem é preso após tentar trocar carro furtado por drogas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Durante a abordagem, o suspeito confessou o furto e disse que pretendia trocar o veículo por entorpecentes.
Durante a abordagem, o suspeito confessou o furto e disse que pretendia trocar o veículo por entorpecentes.

A PM (Polícia Militar) recuperou um veículo furtado e prendeu um homem de 43 anos no bairro Jardim Rosolém, em Hortolândia. O automóvel havia sido levado horas antes na região do Jardim Amanda.

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De acordo com a ocorrência, agentes realizavam patrulhamento pelo bairro Rosolém quando avistaram o carro estacionado com o capô aberto. Um homem fazia intervenções no motor e foi abordado pela equipe.

Durante a abordagem, o suspeito confessou o furto e disse que pretendia trocar o veículo por entorpecentes. O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. O carro foi restituído ao proprietário.

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