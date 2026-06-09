A PM (Polícia Militar) recuperou um veículo furtado e prendeu um homem de 43 anos no bairro Jardim Rosolém, em Hortolândia. O automóvel havia sido levado horas antes na região do Jardim Amanda.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a ocorrência, agentes realizavam patrulhamento pelo bairro Rosolém quando avistaram o carro estacionado com o capô aberto. Um homem fazia intervenções no motor e foi abordado pela equipe.

Durante a abordagem, o suspeito confessou o furto e disse que pretendia trocar o veículo por entorpecentes. O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. O carro foi restituído ao proprietário.