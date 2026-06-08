O comércio de Campinas deve registrar crescimento nas vendas para o Dia dos Namorados em 2026. A estimativa da Associação Comercial e Industrial de Campinas (Acic) aponta alta de 4,7% em relação ao ano passado, com movimentação prevista de R$ 194,5 milhões na economia local. Em 2025, o faturamento estimado para a data foi de R$ 185,8 milhões.
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A projeção também indica aumento no valor médio gasto pelos consumidores. O tíquete médio deve chegar a R$ 177, avanço de 5,4% na comparação com o ano anterior. A data, celebrada em 12 de junho, cai em uma sexta-feira neste ano, o que pode favorecer tanto o comércio quanto setores ligados a serviços, gastronomia, lazer e hospedagem.
Entre os produtos com maior expectativa de procura estão itens tradicionais da data, como vestuário, moda, perfumes, cosméticos, flores, calçados, acessórios, joias, bijuterias, eletrônicos e artigos esportivos. Além das compras para presentear, a comemoração também tende a movimentar restaurantes, bares, hotéis e outros estabelecimentos voltados a experiências para casais.
Para a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi, a previsão de crescimento sinaliza uma movimentação positiva para diferentes setores da cidade. “A expectativa de crescimento para o Dia dos Namorados é um indicador positivo para a economia de Campinas. Além de impulsionar as vendas, a data fortalece a atividade econômica em diferentes setores, gera oportunidades para os empreendedores e contribui para a circulação de recursos no município”, afirmou.
No cenário nacional, levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil estima que o Dia dos Namorados deve movimentar cerca de R$ 22,14 bilhões em todo o país. A pesquisa também mostra mudanças no comportamento dos consumidores: 39% dos casais pretendem comemorar com jantar em casa, enquanto 31% planejam celebrar em restaurantes.