O comércio de Campinas deve registrar crescimento nas vendas para o Dia dos Namorados em 2026. A estimativa da Associação Comercial e Industrial de Campinas (Acic) aponta alta de 4,7% em relação ao ano passado, com movimentação prevista de R$ 194,5 milhões na economia local. Em 2025, o faturamento estimado para a data foi de R$ 185,8 milhões.

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A projeção também indica aumento no valor médio gasto pelos consumidores. O tíquete médio deve chegar a R$ 177, avanço de 5,4% na comparação com o ano anterior. A data, celebrada em 12 de junho, cai em uma sexta-feira neste ano, o que pode favorecer tanto o comércio quanto setores ligados a serviços, gastronomia, lazer e hospedagem.

Entre os produtos com maior expectativa de procura estão itens tradicionais da data, como vestuário, moda, perfumes, cosméticos, flores, calçados, acessórios, joias, bijuterias, eletrônicos e artigos esportivos. Além das compras para presentear, a comemoração também tende a movimentar restaurantes, bares, hotéis e outros estabelecimentos voltados a experiências para casais.