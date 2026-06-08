A Guarda Municipal de Campinas capturou dois homens procurados pela Justiça em ocorrências registradas em diferentes regiões da cidade.

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Uma das capturas ocorreu na região Leste, durante o atendimento de uma ocorrência relacionada a uma área de plantio. Na abordagem, os guardas identificaram que o homem tinha dois mandados de prisão em aberto.

A segunda ocorrência foi registrada na região do Cambuí, durante patrulhamento preventivo voltado à prevenção de roubos. Após abordagem, a equipe constatou que o homem também era procurado pela Justiça.