09 de junho de 2026
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NA CADEIA

Ronda contra roubos no Cambuí termina com procurado na cadeia

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Capturas ocorreram em ações distintas da Guarda Municipal nas regiões Leste e do Cambuí.
Capturas ocorreram em ações distintas da Guarda Municipal nas regiões Leste e do Cambuí.

Guarda Municipal de Campinas capturou dois homens procurados pela Justiça em ocorrências registradas em diferentes regiões da cidade.

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Uma das capturas ocorreu na região Leste, durante o atendimento de uma ocorrência relacionada a uma área de plantio. Na abordagem, os guardas identificaram que o homem tinha dois mandados de prisão em aberto.

A segunda ocorrência foi registrada na região do Cambuí, durante patrulhamento preventivo voltado à prevenção de roubos. Após abordagem, a equipe constatou que o homem também era procurado pela Justiça.

Os dois foram encaminhados ao 1º Distrito Policial e permaneceram à disposição da Justiça.

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