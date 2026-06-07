Os usuários do transporte público de Campinas que utilizam a linha 312 (Vila Esperança) terão mudanças no trajeto a partir da próxima segunda-feira, 8. A alteração fará com que a linha passe a operar em formato circular e contemple três novos pontos de parada na Vila Esperança.

Com a mudança, o itinerário passa a ampliar a cobertura do transporte público na região e otimizar o atendimento aos passageiros.

Os novos pontos serão instalados nos seguintes locais:

