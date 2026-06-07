Os usuários do transporte público de Campinas que utilizam a linha 312 (Vila Esperança) terão mudanças no trajeto a partir da próxima segunda-feira, 8. A alteração fará com que a linha passe a operar em formato circular e contemple três novos pontos de parada na Vila Esperança.
Com a mudança, o itinerário passa a ampliar a cobertura do transporte público na região e otimizar o atendimento aos passageiros.
Os novos pontos serão instalados nos seguintes locais:
• Rua Orlando Momente (continuação da Uriassu de Assis Batista), após a Rua Bergson Gurjão Farias;
• Rua Dinaelza S. Coqueiro;
• Rua André Grabois, antes da Rua Demerval S. Pereira.
A linha 312 realiza o trajeto entre a Vila Esperança e a região central da cidade, atendendo também a Estação Amarais e o Terminal Mercado. Em horários de pico, nos dias úteis, opera com quatro veículos e intervalos aproximados de 23 minutos.
Segundo dados da Prefeitura, a linha transportou quase 1,6 mil passageiros por dia útil durante o mês de maio.