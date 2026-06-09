O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) deflagrou, na manhã desta terça-feira (9), a Operação Infiltrados, que investiga novos desdobramentos das operações Pronta Resposta e Off White. O alvo é a atuação de organizações criminosas, incluindo a corrupção de agentes públicos, extorsões, violação de sigilo funcional e a suspeita de infiltração de criminosos no próprio Ministério Público.

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Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e três prisões temporárias nas cidades de Campinas e Cardoso. A PM (Polícia Militar) confirmou a prisão de um policial civil e de um estagiário do MP (Ministério Público) em Campinas.

As ações contaram com apoio do 1º Baep (Batalhão de Polícia de Choque) de Campinas e das corregedorias da Polícia Civil e da Polícia Penal.

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